Parco fotovoltaico Cavandoli | Impianto impattante cittadini lasciati soli
L’onorevole Laura Cavandoli, deputata della Lega ed ex capogruppo in Consiglio comunale, ha commentato la realizzazione di un parco fotovoltaico a terra situato tra via Setti e via Benedetta. Nel suo intervento, ha definito l’impianto “impattante” e ha affermato che i cittadini sono stati lasciati senza ascolto durante le fasi di autorizzazione e progettazione. La questione ha suscitato reazioni tra gli abitanti della zona.
Sulla vicenda del progetto per un parco fotovoltaico a terra in via Settivia Benedetta interviene l’onorevole Laura Cavandoli, deputata della Lega ed ex capogruppo in Consiglio comunale, che esprime forti perplessità sull’impostazione dell’intervento e sul percorso autorizzativo.“Comprendo e.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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