Parco fotovoltaico Cavandoli | Impianto impattante cittadini lasciati soli

L’onorevole Laura Cavandoli, deputata della Lega ed ex capogruppo in Consiglio comunale, ha commentato la realizzazione di un parco fotovoltaico a terra situato tra via Setti e via Benedetta. Nel suo intervento, ha definito l’impianto “impattante” e ha affermato che i cittadini sono stati lasciati senza ascolto durante le fasi di autorizzazione e progettazione. La questione ha suscitato reazioni tra gli abitanti della zona.