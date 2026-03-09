Donne ed elezioni Antinoro | Ancora lontane da una presenza equilibrata ad Agrigento serve una guida autorevole

In occasione dell’8 marzo, si è discusso del ruolo delle donne nella società, nella politica e nella vita pubblica. A Agrigento, si evidenzia che la presenza femminile nel panorama politico è ancora squilibrata e che c’è bisogno di una guida autorevole per migliorare questa situazione. La giornata ha portato alla luce le sfide e le questioni aperte riguardo alla rappresentanza femminile.

L'8 marzo non è stato solo una ricorrenza simbolica, ma anche un momento di riflessione sul ruolo che le donne occupano oggi nella società, in politica e nella vita pubblica. Una data che per Fratelli d'Italia assume, anno dopo anno, un valore particolare: proprio l'8 marzo del 2014 Giorgia Meloni venne eletta presidente del partito, un passaggio che nel tempo avrebbe segnato l'ascesa della prima donna alla guida del governo italiano. A partire da questa coincidenza simbolica, Paola Antinoro, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, riflette sul cammino compiuto dalle donne nel mondo della politica e risponde alle domande di AgrigentoNotizie sulle sfide che restano ancora aperte.