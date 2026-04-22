Caos per le carte d' identità la proposta dal Consiglio comunale | Serve una proroga di almeno 3 mesi

Nel Consiglio comunale è stata avanzata una proposta per prorogare di almeno tre mesi la scadenza prevista per il rinnovo delle carte d’identità, attualmente fissata al 3 agosto. La richiesta riguarda il passaggio dalla versione cartacea a quella elettronica. La proposta mira a gestire il caos generato dall’alto numero di richieste e dai tempi stretti per l’aggiornamento dei documenti.

Prorogare di almeno tre mesi la scadenza, prevista attualmente al 3 agosto, per il rinnovo delle carte d'identità per il passaggio dalla versione cartacea a quella elettronica. La proposta arriva dal presidente della quarta commissione consiliare Salvatore Imperiale, che ha chiesto al presidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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