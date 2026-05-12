Caos a Roma | incidente all’Ardeatina blocca il traffico e il GRA

Questa mattina si è verificato un incidente sulla strada Ardeatina a Roma, causando un blocco totale del traffico e dell'anello esterno della tangenziale. La viabilità sulla Cassia e sulla Flaminia potrebbe subire ritardi e congestioni nelle zone limitrofe. Le autorità stanno gestendo la situazione e suggeriscono di utilizzare percorsi alternativi come la via Aurelia e la via Ostiense per evitare l’area interessata. La situazione resta monitorata.

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? Punti chiave Quali strade alternative si possono prendere per evitare il blocco?. Come influirà l'incidente sulla viabilità della Cassia e della Flaminia?. Dove si stanno accumulando i rallentamenti più pesanti verso il centro?. Quanto tempo servirà per liberare lo svincolo dell'Ardeatina?.? In Breve Dati Astral infomobilità alle 07:25 confermano rallentamenti su Cassia e Flaminia Salaria.. Ingorghi su via dei Laghi e via delle Capannelle verso il centro.. Analisi di Marco Ciluffo evidenzia pressione estenuante sulla rete stradale laziale.. Code su via Flaminia fino a via dei Due Ponti via Villa Spada.. Code e rallentamenti pesanti bloccano la viabilità di Roma e della provincia questa mattina, martedì 12 maggio 2026, con criticità che interessano sia il Grande Raccordo Anulare sia le arterie principali verso il centro città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Roma: incidente all’Ardeatina blocca il traffico e il GRA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie) Notizie correlate Caos a Roma: incidente sulla Roma-Teramo blocca il traffico verso il centroUn incidente stradale lungo la direttrice urbana della via Roma Teramo ha generato forti rallentamenti e blocchi parziali nella mattinata di... Caos a Roma: incidenti su GRA e Tangenziale bloccano il traffico? Domande chiave Quali tratti della Tangenziale Est rimarranno chiusi per il prossimo blocco? Come influirà l'allerta gialla della Protezione Civile... Argomenti più discussi: Caos sulla Pontina: maxi incidente e lite tra automobilisti paralizzano il traffico verso Roma (FOTO); Doppio incidente sulla Pontina in direzione Roma, traffico paralizzato; Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, caos e traffico; Piove sulla tangenziale, raffica di incidenti sulla tratta: traffico nel caos in entrambe le direzioni. SMS GROUP S.P.A - Results on X | Live Posts & Updates x.com [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 3 Plovdiv > Sofia (2.UWT) reddit Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi morti a Roma nell'incidente in moto, uno era amico di Gaia Von FreymannSono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi i due 22enni morti nell’incidente tra due moto avvenuto a Roma, uno era amico di Gaia Von Freymann ... virgilio.it