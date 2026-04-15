Caos a Roma | incidente sulla Roma-Teramo blocca il traffico verso il centro

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, si è verificato un incidente lungo la via Roma-Teramo a Roma. L’incidente ha provocato rallentamenti e blocchi parziali nel traffico, influenzando la circolazione diretta verso il centro della città. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. La viabilità rimane compromessa nella zona interessata.

Un incidente stradale lungo la direttrice urbana della via Roma Teramo ha generato forti rallentamenti e blocchi parziali nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, influenzando pesantemente la circolazione verso il centro della capitale. Il sinistro, segnalato intorno alle ore 10:25, ha colpito un nodo cruciale della rete viaria, provocando code che si estendono sensibilmente a partire dalla zona di Tor Cervara, con ripercussioni dirette proviene dal Grande Raccordo Anulare. Impatto sulla mobilità tra Flaminia e l’area dell’Urbe. La dinamica del blocco vede una congestione significativa dei flussi in direzione centro, con veicoli che restano intrappolati nel tratto compreso tra la Flaminia e la Salaria, in prossimità dell’aeroporto dell’Urbe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Roma: incidente sulla Roma-Teramo blocca il traffico verso il centro Roma, auto travolta sulla Colombo: ipotesi gara clandestina, muore a 20 anni Beatrice Bellucci Notizie correlate Caos sulla FiPiLi: furgone ribaltato blocca il traffico verso FirenzeUn violento ribaltamento di un furgone ha paralizzato il traffico sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella mattinata di questo mercoledì 15... Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso FirenzeFIRENZE – Un’altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Roma nel caos | incidenti cedimenti e blocchi su A24 e Flaminia; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16 | 25. L’uomo, originario di Roma, ha preteso la restituzione di 60mila euro. Ora è accusato di estorsione e atti persecutori nei confronti di un teramano: fermato dalla Polizia #ilcentro #arresto #polizia #teramo #roma #soldi #casa - facebook.com facebook