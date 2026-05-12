A Roma si sono verificati blocchi sul GRA e lunghe code sulla Flaminia e sulla Colombo. Attualmente, alcuni tratti delle due strade sono chiusi al traffico a causa di un incidente avvenuto in una galleria, che ha causato rallentamenti sulla viabilità in direzione di San Giovanni. La situazione sta creando disagi per gli automobilisti in diverse zone della città.

?? Punti chiave Quali tratti della Flaminia e della Colombo sono attualmente bloccati? Come influisce l'incidente in galleria sulla viabilità verso San Giovanni? Dove si concentrano i rallentamenti tra la Pontina e la Laurentina? Quali percorsi alternativi suggeriscono le autorità per evitare il GRA??? In Breve Incidente in galleria tra batteria Nomentana e viale Castrense blocca San Giovanni. Code su via Flaminia tra Labaro e via Due Ponti verso il centro. Rallentamenti su via Cristoforo Co .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi sul GRA e code pesanti su Flaminia e Colombo

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