Sabato di traffico intenso a Roma, con lunghe code e blocchi sulla GRA e sulla Pontina. Tra Prenestina e Ardeatina si sono verificati rallentamenti significativi, mentre la provinciale di Nettuno è stata chiusa al chilometro 12 per lavori di manutenzione alle alberature. Le condizioni della circolazione hanno causato disagi ai pendolari e agli automobilisti che si sono trovati a dover affrontare lunghe attese.

? Cosa sapere Code su GRA e Pontina sabato 25 aprile con blocchi tra Prenestina e Ardeatina.. Chiusura al chilometro 12 della provinciale di Nettuno per lavori di manutenzione alberature.. Il traffico rallenta drasticamente su diverse arterie della Capitale e della provincia in questo sabato 25 aprile 2026, con code che bloccano il Grande Raccordo Anulare e la statale Pontina già dalla tarda mattinata. Le segnalazioni raccolte alle ore 11:25 indicano una situazione di forte congestione che interessa i principali snodi romani. Sul Grande Raccordo Anulare, l’intensa circolazione sta creando rallentamenti tra le uscite di Prenestina e Ardeatina, mentre più avanti, nella zona tra Laurentina e il bivio per la direzione Roma Fiumicino, il flusso procede con estrema lentezza sul lato esterno della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato di caos su Roma: blocchi e code pesanti su GRA e Pontina

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