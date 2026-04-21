Questa mattina a Roma si registrano gravi disagi sulla rete stradale, con blocchi e lunghe code che coinvolgono il Grande Raccordo Anulare e le principali arterie di collegamento con l’hinterland. La circolazione risulta molto rallentata, causando notevoli difficoltà agli automobilisti che percorrono le vie centrali e periferiche della città. La situazione si presenta particolarmente problematica nelle ore di punta, con traffico congestionato e ritardi significativi.

La mobilità urbana nella Capitale sta affrontando una mattinata di notevoli rallentamenti, con criticità che interessano i principali snodi stradali e le arterie di collegamento con l’hinterland. Questo martedì 21 aprile 2026, a partire dalle ore 07:30, diversi flussi di traffico hanno generato code e rallentamenti significativi, colpendo sia la rete autostradale che le vie di accesso urbane. Il Grande Raccordo Anulare risulta particolarmente congestionato, con rallentamenti registrati sulla direttrice Roma-Napoli, dove la carreggiata interna presenta colli di bottiglia mentre sulla corsia esterna il movimento dei veicoli è ostacolato nel tratto compreso tra la zona della Prenestina e l’area urbana della A24, che collega Roma ad L’Aquila e Teramo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos totale a Roma: blocchi e code pesanti su GRA e arterie principali

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