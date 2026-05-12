Ca**o siamo… Garlasco il padre di Alberto Stasi e la drammatica intercettazione | cosa dice al figlio

Da thesocialpost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una registrazione ascoltata in tribunale ha rivelato una conversazione tra un padre e suo figlio, coinvolti in un caso giudiziario. La telefonata contiene frasi esplicite e intense, con il genitore che si rivolge al figlio usando un linguaggio diretto e forte. La vicenda è tornata a far parlare di sé, attirando l’attenzione dei media e riaccendendo discussioni pubbliche sulla vicenda giudiziaria.

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Ci sono storie che non restano chiuse nei faldoni di un tribunale: tornano, rimbalzano in tv, riaccendono discussioni e ferite. Il delitto di Garlasco è una di quelle vicende che, a distanza di anni, continua a far tremare la memoria collettiva: non solo per la tragedia di Chiara Poggi, ma per quel senso di sospensione che non si spegne mai davvero. E quando riemerge una voce privata, una frase detta a bassa voce in famiglia, l’impatto è ancora più forte. Perché dietro le sentenze e le ricostruzioni ci sono persone, paure, crolli. E una intercettazione tra Alberto Stasi e suo padre Nicola, tornata in circolazione in questi giorni, sta catalizzando l’attenzione proprio per questo: mostra il lato umano, nudo, di una battaglia che stava appena iniziando.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

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