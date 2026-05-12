A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco resta al centro dell’attenzione. Recentemente sono emerse intercettazioni in cui si ascolta un padre parlare con il proprio figlio, dicendo: “Ca**, siamo...”. La frase completa non è stata resa pubblica, ma il dialogo è stato registrato durante le indagini sul delitto. La vicenda ha mantenuto vivo l’interesse dei media e delle autorità giudiziarie.

Il delitto di Garlasco continua a essere oggetto di attenzione mediatica e giudiziaria a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. In un contesto in cui proseguono verifiche e approfondimenti, è tornata a circolare un’intercettazione ambientale registrata nei giorni immediatamente successivi al delitto, con protagonisti Alberto Stasi e suo padre, Nicola Stasi. La conversazione, risalente al 23 agosto 2007, è stata riproposta anche in televisione e viene oggi riletta alla luce delle nuove piste investigative che coinvolgono Andrea Sempio, mentre la condanna definitiva di Stasi a 16 anni di carcere resta un punto fermo del percorso processuale fin qui compiuto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ca**, siamo..”. Garlasco, il padre di Alberto Stasi e la drammatica intercettazione: cosa dice al figlio

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