Mercoledì 13 maggio alle 21 si terrà presso il Circolo Aurora una serata dedicata a canzoni e letture antifasciste. L’evento è promosso dall’Alleanza Verdi e Sinistra e da Arezzo 2020, con il coordinamento del Gruppo I Crudo. L’iniziativa si focalizza su temi come la pace, i diritti e il lavoro, coinvolgendo il pubblico in un momento di espressione culturale e politica.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Nuova iniziativa promossa da Alleanza Verdi e Sinistra e Arezzo 2020: mercoledì 13 maggio alle ore 21, presso il Circolo Aurora, si terrà una serata di “Canzoni e letture antifasciste, per la pace, i diritti e il lavoro”, a cura del Gruppo I Crudo. Un appuntamento aperto alla cittadinanza per condividere, attraverso musica e parole, i valori dell’antifascismo, della solidarietà, della tutela dei diritti e della dignità del lavoro. Un momento di incontro e riflessione collettiva in un tempo segnato da tensioni sociali e conflitti, nel quale ribadire l’importanza della partecipazione e dell’impegno civile....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Canzoni e letture antifasciste, per la pace, i diritti e il lavoro” all’Aurora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Festa dei Lavoratori, Ditto: “Lavoro senza diritti non è lavoro: è sfruttamento con il sorriso”L’imprenditore: "Nel turismo si celebra il Primo Maggio mentre migliaia di lavoratori stagionali restano invisibili al sistema.

"Il lavoro che cambia" fa tappa a Magliano: una serata su diritti, sicurezza e dignità del lavoroProsegue a Forlì il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del...