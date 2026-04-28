In occasione della Festa dei Lavoratori, un imprenditore ha commentato che nel settore turistico si celebra il Primo Maggio, ma molti lavoratori stagionali rimangono invisibili al sistema. Un'altra voce, di un rappresentante di un'azienda, ha affermato che il lavoro senza diritti non può essere definito tale, definendolo sfruttamento mascherato da un sorriso. La giornata si è svolta con diverse iniziative e proteste in varie città.

L’imprenditore: "Nel turismo si celebra il Primo Maggio mentre migliaia di lavoratori stagionali restano invisibili al sistema. Basta ipocrisia." Napoli. Mentre l'Italia si ferma per celebrare la Festa dei Lavoratori, nel settore dell'ospitalità e della ristorazione non si ferma quasi nessuno. Camerieri, receptionist, addetti alle pulizie, cuochi e portieri sono al loro posto, spesso senza contratto regolare, spesso sottopagati, spesso senza tutele. "Napoli è diventata una delle destinazioni più desiderate d'Europa. I numeri del turismo crescono, le strutture si moltiplicano, i prezzi salgono. Ma dietro ogni esperienza...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Festa dei Lavoratori, Ditto: “Lavoro senza diritti non è lavoro: è sfruttamento con il sorriso”

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