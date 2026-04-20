Il lavoro che cambia fa tappa a Magliano | una serata su diritti sicurezza e dignità del lavoro
A Magliano si è tenuto un incontro nell’ambito del ciclo “Il lavoro che cambia”, promosso dai Circoli Acli del territorio. La serata ha affrontato temi legati a diritti, sicurezza e dignità nel mondo del lavoro. Il ciclo di incontri, che si svolge anche a Forlì, mira a offrire occasioni di confronto pubblico su questioni legate alle trasformazioni del mercato del lavoro e ai diritti dei lavoratori.
Prosegue a Forlì il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del territorio per creare occasioni di confronto pubblico sui temi del lavoro, dei diritti e della giustizia sociale. Il terzo appuntamento è in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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