Cantieri ferroviari | via San Bernardino riapre a luglio a senso unico

Il cantiere ferroviario ha causato la chiusura temporanea di via San Bernardino, creando disagi ai residenti. Rfi ha richiamato l’appaltatore per i ritardi accumulati, che hanno spinto la riapertura a senso unico prevista per luglio. Intanto, i lavori proseguono e si stanno preparando modifiche alla viabilità, come il doppio senso sotto il ponte a partire da settembre e l’eliminazione dei restringimenti su via Rovelli entro fine giugno.

I LAVORI IN RITARDO. Rfi interviene sui ritardi e richiama l'appaltatore. Da settembre doppio senso sotto il ponte, a fine giugno via Rovelli torna senza restringimenti. Proseguono nel territorio bergamasco i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per due opere considerate strategiche per la mobilità: il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio e il raddoppio della linea Bergamo–Ponte San Pietro. Interventi destinati a cambiare il volto della rete ferroviaria locale, ma che hanno accumulato ritardi rispetto alla tabella di marcia iniziale, spiegano da Rfi.