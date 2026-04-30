Mondiali calcio d’inizio dell’estate con il villaggio sportivo di Mediaset

A Riccione si è aperto il villaggio sportivo dedicato ai Mondiali di calcio, evento che segna l’inizio dell’estate sportiva. La manifestazione si svolge in una località nota per il turismo, attirando molti visitatori e appassionati di calcio. La partecipazione e le attività previste sono state annunciate ufficialmente, mentre la competizione internazionale si avvia con entusiasmo e aspettative. La presenza di questa iniziativa rappresenta un momento di aggregazione per gli appassionati della disciplina.

Riccione si regala i Mondiali di calcio. Argomento scivoloso per una nazione che da dodici anni non vede l’azzurro ai Mondiali. Ma per lenire le ferite sportive la città ospiterà il 31 maggio un grande evento televisivo e sportivo targato Mediaset "in cui si parlerà di sport, di calcio, della finale di Champions league disputata la settimana precedente e dei mondiali che stanno arrivando" premette l’assessore al Turismo Mattia Guidi. Domenica 31 maggio in città arriverà ’ Pressing-Nel cuore dello sport ’, il programma in onda sulle reti Mediaset. La collaborazione tra il gruppo e la città si fa sempre più stretta tanto da generare un appuntamento che andrà ben al di là di una semplice puntata girata a Riccione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mondiali, calcio d’inizio dell’estate con il villaggio sportivo di Mediaset Notizie correlate Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio Calendario completo dell’Inghilterra, programma confermato, prossima partita inclusi calcio d’inizio e orari di inizio, canali TV, girone2026-03-23 15:16:00 Il web non parla d’altro: L’Inghilterra giocherà otto partite in meno di un mese se raggiungerà le semifinali della Coppa del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mondiali, calcio d’inizio dell’estate con il villaggio sportivo di Mediaset; Crocs e Umbro danno il calcio d’inizio alla stagione dei Mondiali; Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Riti scaramantici e superstizioni folli dei calciatori ai Mondiali. Mondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano. Tutte le infoMondiali di calcio 2026: dove e quando (date) si giocano le parte in programma. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Preparati ad assistere ai Mondiali di calcio più grandi di sempreIl conto alla rovescia per il calcio d'inizio dell'11 giugno è ormai iniziato ed è giunto il momento di familiarizzare con le statistiche e le storie più importanti da tenere d'occhio. Ecco tutto quan ... gqitalia.it Il primo produttore mondiali di aerei ha riportato risultati al di sotto delle previsioni ma confermato l’obiettivo di 870 aerei - facebook.com facebook #Neymar show in Argentina, il tributo dei tifosi del #SanLorenzo e il messaggio ad #Ancelotti: "Voglio i Mondiali" x.com