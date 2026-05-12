Nel Piceno, le autorità hanno inflitto sanzioni per circa 100mila euro a seguito di irregolarità riscontrate nei cantieri. La nuova normativa sulla patente a crediti ha sollevato preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sulle aziende, inclusa la possibilità di chiusure. Sono stati individuati vari errori sui luoghi di lavoro che hanno portato alle sanzioni, tra cui violazioni delle norme di sicurezza e irregolarità nei documenti.

? Punti chiave Come può la nuova patente a crediti causare la chiusura aziendale?. Quali errori nei cantieri hanno generato sanzioni da 100mila euro?. Come possono i sopralluoghi gratuiti evitare le pesanti multe ispettive?. Chi riceverà la formazione gratuita per proteggere le imprese locali?.? In Breve Cpt ha effettuato 110 sopralluoghi tecnici gratuiti tra Ascoli Piceno e Fermo.. Programma In-Formazione 2025 ha erogato 2.623 attestati professionali per le imprese.. Percorsi triennali ad Ascoli Piceno formeranno 18 nuovi tecnici per il settore.. La nuova Patente a Crediti rischia di escludere le ditte dagli appalti.. Oltre 100mila euro di sanzioni e dieci persone deferite per violazioni sulla sicurezza nei cantieri del Piceno spingono l’Ente Scuola Edile a un intervento massiccio per proteggere le imprese locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantieri nel Piceno: sanzioni da 100mila euro spingono l’assistenza

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