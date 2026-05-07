Nel territorio sono stati avviati otto cantieri dedicati alla rimozione delle barriere architettoniche. Il settore dei Lavori pubblici ha previsto un investimento complessivo di 100mila euro per realizzare i lavori in altrettanti punti. La tabella di marcia prevede il completamento degli interventi entro l’estate, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità in diverse aree della città.

Otto interventi per abbattere le barriere architettoniche. Il piano di lavori messo a punto dal settore Lavori pubblici interesserà altrettanti punti del territorio con un investimento stimato in 100mila euro e una tabella di marcia da completare entro l’estate. Il primo cantiere ad aprire sarà quello in via dell’Abete. Il percorso pedonale esistente, realizzato in lastre di cemento con ghiaia lavata, sarà integralmente ripristinato con una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante di colore grigio. Verrà inoltre creato un nuovo percorso che collegherà le zone già realizzate, unendo via Eridano e via Cassiopea. In Corso d’Augusto, all’altezza del civico 150, sarà realizzata una rampa con pavimentazione in cubetti di porfido per consentire l’accessibilità allo sportello per il cittadino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barriere architettoniche, otto cantieri in città: lavori da 100mila euro

Notizie correlate

Parte il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche: otto cantieri per una città più accessibilePrendono il via gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, un piano di lavori che interesserà otto punti del territorio comunale...

Via le barriere architettoniche da Trappeto, il Comune ottiene un finanziamento da 40 mila euroQuarantamila euro per rimuovere le barriere architettoniche di Trappeto e renderla più accessibile ai disabili.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Parte il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche: otto cantieri per una città più accessibile; Barriere architettoniche, otto cantieri in città: lavori da 100mila euro; Legge di Bilancio 2026, le novità per l’edilizia; Scuole bresciane, un’estate di cantieri: 2,6 milioni per rifare aule, impianti e spazi - BresciaToday.

Rimini, via le barriere architettoniche, interventi da 100mila euro: ecco le vie interessatePrendono oggi il via a Rimini gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in otto punti del territorio comunale. Con l’obiettivo di ... corriereromagna.it

Città con meno barriere. Al via lavori in otto strade riminesiHanno preso il via gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, un piano di lavori che interesserà otto punti del territorio comunale con l'obiettivo di garantire la piena accessibil ... newsrimini.it

Grandi novità dalla stazione ferroviaria di Castellaneta: è stata abbattuta la prima piccola barriera architettonica! E voi, cosa ne pensate Solo ieri il nostro servizio. Clicca qui per rivederlo: https://www.viviwebtv.it/articolo/barriere-architettoniche-in-stazio - facebook.com facebook