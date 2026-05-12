Cantieri edili privati sotto controllo al via il progetto sperimentale per sicurezza e legalità Un modello inedito per il settore privato

Un nuovo progetto sperimentale è stato avviato per monitorare i cantieri edili privati, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la legalità nel settore. Il piano mira a prevenire incidenti sul lavoro, combattere il lavoro irregolare e assicurare maggiore trasparenza nelle attività di appalto e subappalto. Si tratta di un modello innovativo destinato a cambiare le modalità di controllo nelle costruzioni private.

Prevenire gli infortuni, contrastare il lavoro irregolare, garantire trasparenza nelle catene di appalto e subappalto nel settore edile privato. Sono questi gli obiettivi del Progetto sperimentale di prevenzione e riduzione degli infortuni e promozione della legalità negli appalti privati –.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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