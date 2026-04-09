Bagnoli cantieri sotto controllo ma il quartiere protesta | scosse e disagi mentre si lavora per la Coppa America

A Bagnoli, i lavori nei cantieri per la Coppa America continuano, con controlli che si svolgono durante le operazioni anziché solo a fine lavori. Nel quartiere, però, si registrano proteste da parte dei residenti, che segnalano scosse e disagi mentre gli operai proseguono le attività. La situazione resta sotto osservazione, con le autorità che monitorano attentamente lo stato di avanzamento e la sicurezza dei lavori.

I controlli sui cantieri di Bagnoli non saranno più solo a posteriori ma accompagneranno anche l’esecuzione delle opere. È il punto centrale del protocollo illustrato dal prefetto di Napoli Michele di Bari nella sede dell’Acen, l’associazione dei costruttori edili, che nelle scorse settimane ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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