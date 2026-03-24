Protocollo per garantire legalità e sicurezza in cantieri Bagnoli

È stato firmato un nuovo protocollo volto a rafforzare le norme di legalità e sicurezza nei cantieri di Bagnoli. L’accordo prevede procedure specifiche per monitorare le attività di costruzione e verificare il rispetto delle normative vigenti. La misura interessa principalmente le imprese coinvolte nei lavori, con l’obiettivo di prevenire irregolarità e incidenti sul sito di lavoro.

Tempo di lettura: 6 minuti Garantire la legalità e la sicurezza sul lavoro sono gli obiettivi principali del protocollo sottoscritto oggi nella sede della Prefettura di Napoli tra tutti i soggetti convolti nel processo di bonifica e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli, anche in riferimento agli interventi per consentire lo svolgimento della Coppa America. L’intesa è stata sottoscritta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, dal sindaco e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, da Invitalia, Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, Acen e Asl Napoli 1 Centro. “ Si tratta di un protocollo ampio, complesso che ha visto la partecipazione di tanti soggetti – ha detto il prefetto, di Bari – e ringrazio i sindacati per il loro contributo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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