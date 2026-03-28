Durante un controllo in un cantiere edile situato sul lago, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale di 36.700 euro. Tre persone sono state denunciate e le attività sono state temporaneamente sospese. La verifica ha evidenziato la mancata conformità alle normative vigenti nel settore edilizio.

Controllo dei carabinieri con il Nucleo ispettorato del lavoro: gravi violazioni sulla sicurezza tra ponteggi non a norma e mancanza di coordinamento Un controllo mirato in un cantiere edile affacciato sul lago ha fatto emergere una situazione ben lontana dalle regole. Tra irregolarità, mancanze gravi sulla sicurezza e responsabilità condivise, il bilancio è pesante: denunce, sanzioni e attività sospese. Gli accertamenti hanno portato alla luce diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, è emerso il mancato utilizzo di impalcature a norma, l’assenza del piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi e la totale mancanza di coordinamento tra le attività in corso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Faggeto Lario, cantiere irregolare: 36.700 euro di sanzioni, tre denunciati e attività sospese

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