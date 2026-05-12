Conferma di voler revocare l’appalto alla ditta " Manelli ", incaricata di costruire il polo scolastico "Don Lazzeri-Stagi" ma con il cantiere fermo da settimane, e replica alle accuse del sindaco Alberto Giovannetti, che gli aveva chiesto di dimettersi, esortandolo a collaborare di più. È questa la posizione del presidente della Provincia Marcello Pierucci, il quale ieri ha incontrato il dirigente del "Don Lazzeri-Stagi" Giovanni Fiorillo e i tecnici dell’istituto. "Stiamo predisponendo gli atti necessari per la risoluzione dell’appalto – scrive – per poter ripartire, il prima possibile, con i lavori del nuovo polo individuando nuovi canali di finanziamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere "Stagi" nel caos. Pierucci striglia Giovannetti: "Pensi più a collaborare"

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