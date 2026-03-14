Il cantiere del nuovo Polo Civico a Malnate è attualmente fermo a causa di sanzioni e di un blocco deciso dalle autorità competenti. La situazione ha generato confusione tra le persone coinvolte, con il cantiere che rimane in stallo e senza avanzamenti evidenti. La discussione sulla vicenda ha coinvolto diversi attori politici, contribuendo a un clima di tensione.

Il cantiere del nuovo Polo Civico a Malnate si trova al centro di una feroce polemica politica che sta riscaldando il clima amministrativo della città. La coalizione guidata dall’ex sindaca Irene Bellifemine ha lanciato un’accusa pesante contro la gestione dell’opera, definendola caotica e bloccata. Al cuore del contenzioso c’è l’assessore ai Lavori Pubblici, P. Battaini, il cui atteggiamento è passato da rassicurante a preoccupato in tempi brevi. Le attività edilizie, partite tra settembre e ottobre 2024, mostrano segni evidenti di stallo secondo quanto denunciato dalla minoranza consiliare. Non si tratta solo di ritardi nel rispetto delle tempistiche prefissate, ma di problemi strutturali legati alla sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malnate: Polo Civico bloccato, sanzioni e caos nel cantiere

Articoli correlati

Poca sicurezza nel cantiere e violazione delle norme ambientali: sanzioni e denunce a RadicondoliRADICONDOLI – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla sicurezza nei...

Cortina nel caos: Neve, camion bloccato e traffico paralizzato.Cortina, la Neve e l’Imprudenza: Traffico in Tilt e un Sindaco che Denuncia Cortina d’Ampezzo è stata teatro di forti disagi ieri, a causa di una...

Contenuti utili per approfondire Polo Civico

Polo Civico di Malnate, l’opposizione attacca: «Cantiere nel caos e lavori in ristagno»La coalizione Irene Bellifemine Sindaco denuncia ritardi, sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro e mancanza di trasparenza sul progetto più importante della città. Nel mirino l'assessore Battaini: «Pr ... varesenews.it

Per il Polo Civico di Malnate lavori prorogati fino a maggio. Ma l’impresa chiede altri undici mesiLa nuova data indicata è quella dell'8 maggio ma l'impresa appaltatrice ha avanzato una richiesta di proroga. Il Comune: Il nostro obiettivo è chiaro: completare l’opera e renderla fruibile alla comu ... varesenews.it