Un nuovo capitolo si apre nel confronto tra le istituzioni regionali e nazionali, con il rappresentante regionale che sottolinea l’importanza di una collaborazione più stretta. Durante un intervento pubblico, ha precisato che non si tratta di richieste di risorse finanziarie immediate, ma di rafforzare la cooperazione tra enti per affrontare questioni di interesse comune. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di lavoro tra i diversi livelli di governo.

"Non ci serve un bancomat, ma doverosa collaborazione istituzionale". Il nuovo round della querelle legata alla Fondazione Museo Mitoraj porta la firma del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, il quale non ha gradito la recente battuta del presidente della Regione Eugenio Giani in merito al presunto "sfruttamento" di Pietrasanta per il museo che tra poco più di un mese dovrebbe aprire i battenti. Era stato lo stesso Giovannetti, in un paio di occasioni, a invitare la Regione ad abbandonare la Fondazione, al che Giani ha risposto con la battuta sul bancomat. "Se contribuire con 1 milione di euro su un totale di oltre 17, escluso il valore dell’immobile, significa per Giani aver fatto ’a propria parte’ – scrive Giovannetti – allora abbiamo sicuramente due concetti molto diversi in tema di investimenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovannetti: "La Regione deve collaborare di più"

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