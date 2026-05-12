Dairo Canovi ha commentato il momento difficile del Milan di quest’anno, evidenziando criticità nella fase difensiva della squadra. Secondo l’operatore di mercato, le prestazioni dei rossoneri sono state deludenti e la solidità difensiva si sta indebolendo. Le sue parole si aggiungono alle analisi di un’annata complicata per il club, con particolare attenzione alle difficoltà che sta affrontando in campo.

Il momento negativo del Milan continua a sollevare ampie critiche. Dopo l'ennesimo pesante k.o contro l'Atalanta a San Siro, il cammino verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League si fa sempre più duro. Contro Genoa e Cagliari servono assolutamente due vittorie, altrimenti sarà fallimenti. Ad esprimere il proprio pensiero è stato anche Dario Canovi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto operatore di mercato ha voluto analizzare la stagione dei rossoneri senza mezzi termini, facendo riferimento anche ad altre squadre come, ad esempio, la Roma di Gasperini. "È una squadra che nelle ultime sette-otto partite è all'altezza di lottare per la retrocessione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Canovi: “II Milan ha giocato sempre male in questa annata. La difesa sta crollando”

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