Conferenza stampa Chivu post Milan Inter | Ecco come sta Bastoni e come mai non ha giocato Calhanoglu E’ stata una partita a cazzotti

Dopo la sconfitta nel derby di campionato, il tecnico dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per spiegare le condizioni di Bastoni e i motivi dell’assenza di Calhanlu. Ha descritto la partita come una vera e propria battaglia a colpi duri, senza nascondere le difficoltà incontrate sul campo. Sono stati toccati anche vari aspetti relativi alla prestazione della squadra e alle scelte fatte durante l’incontro.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Milan Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo la sconfitta rimediata nel derby di campionato. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri al termine di Milan Inter. COME MAI NON E’ ENTRATO CALHANOGLU? – « Perché non stava bene ». SCARSA INTENSITA’? – « Siamo andati un po’ sotto tono e sotto ritmo, un po’ a speculare quello che pensavamo che la partita fosse. Nelle poche occasioni del primo tempo, soprattutto su Mkhitaryan, loro poi hanno segnato nel primo tempo. Abbiamo fatto abbastanza bene nel secondo tempo, è stata una partita a cazzotti in cui loro non hanno fatto quasi niente e noi non abbiamo trovato l’episodio a favore. 🔗 Leggi su Internews24.com

