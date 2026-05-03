A Ivrea, si sta svolgendo un fine settimana internazionale di canoa slalom, valido per definire le posizioni delle squadre italiane in vista delle prossime competizioni stagionali. La manifestazione, che si concluderà a fine settimana, serve anche come prova per gli Europei previsti a fine settembre nella stessa località. Tra i partecipanti, spiccano gli atleti italiani che si stanno confrontando con avversari provenienti da altri paesi.

È in corso di svolgimento a Ivrea (che ospiterà a fine settembre gli Europei) un lungo weekend internazionale di canoa slalom valevole per la definizione delle gerarchie azzurre in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Venerdì, nella prima giornata, è andata in scena sulle acque della Dora Baltea la Gara Internazionale di IV livello, mentre sabato sempre sul canale eporediese si è disputata l’ICF Ranking Race. Nel day-1 gli atleti si sono confrontati su due manche, con la graduatoria definita sulla base del miglior tempo tra le due discese, mentre ieri il format di gara prevedeva una sola manche di qualifica e poi una finale a dodici....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa slalom, Italia sugli scudi a Ivrea nell’ICF Ranking Race. Brillano Bertoncelli, Spagnol e Ferrazzi

Notizie correlate

L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking RaceSi lavora sodo fin dall’inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni.

PAGELLE e TABELLINO Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali sugli scudi, Retegui non graffiaVoti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’ di Bergamo, valido per la semifinale playoff del Mondiale 2026 L’Italia si sveglia nella ripresa...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri; Ivrea si accende: che spettacolo sulla Dora Baltea con la canoa slalom; Ivrea si riprende la scena mondiale della canoa.

Canoa slalom, gli azzurri a Oklahoma City per la Ranking RaceLa nazionale italiana di canoa slalom ha scelto Oklahoma City, negli Stati Uniti, come sede per la preparazione della nuova stagione agonistica. Gli azzurri si allenano intensamente presso l'impianto ... it.blastingnews.com

Canoa sulla Dora Baltea, Ivrea ospita i campioni del ranking mondialeIvrea ospita dall’1 al 3 maggio la World Ranking Competition di canoa sulla Dora Baltea, tra Slalom e Kayak Cross. torinofree.it

È possibile seguire la ICF Canoe Slalom World Ranking Race di Ivrea in diretta: Live streaming: https://www.facebook.com/share/v/1CEwzMbmvc/mibextid=wwXIfr Live results (risultati in tempo reale): https://canoafluviale.ficr.it/#/CAF/results/2026%20ICF - facebook.com facebook

FILS VOLA IN TOP 5 NELLA RACE! 5 Con la vittoria su Emiliano Nava al terzo turno a Madrid, Arthur Fils conferma il suo ottimo momento e si porta sempre più in alto nella stagione. Il francese al momento è 5° nella Race Live to Turin, segnale di una conti x.com