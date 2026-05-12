Il festival di Cannes è iniziato con i giurati che hanno sottolineato come non ci sia differenza tra arte e politica. La prima giornata si è aperta con dichiarazioni che confermano questa posizione, con particolare attenzione alle riflessioni di un membro della giuria. Durante le discussioni, si è parlato di come i film possano rappresentare e affrontare temi sociali e politici senza distinzioni. La manifestazione prosegue con una selezione di pellicole provenienti da tutto il mondo.

Cannes, 13 maggio 2026 – La voce che emerge più forte e chiara, il primo giorno del festival di Cannes, è quella di Paul Laverty. Paul Laverty è un uomo minuto e radicale, compagno di scrittura di Ken Loach da trent’anni. Hanno scritto insieme tutti i film, due dei quali hanno vinto la Palma d’oro. A Cannes, quest’anno, fa parte della giuria internazionale che ieri ha incontrato la stampa. Laverty, all’inizio dell’incontro, dice: “Cannes ci ha dato così tanto, specialmente in questi tempi cupi – per citare Shakespeare, “quando uomini pazzi guidano i ciechi“ – con il genocidio a Gaza. L’idea di prendere parte a un festival dove ci saranno contraddizioni, diversità e bellezza mi ha affascinato subito”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes al via, la parola ai giurati: “Nessuna separazione tra l’arte e la politica”

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