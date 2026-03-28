Star investimenti territorio | il Como hollywoodiano degli Hartono Zambrotta | Hanno messo radici

Un gruppo indonesiano ha investito nella squadra di calcio locale, coinvolgendo anche il territorio circostante. Secondo Gianluca Zambrotta, ex calciatore e testimone del progetto, l'investimento non si limita alla gestione sportiva ma si estende anche alla città, con effetti che vanno oltre il semplice aspetto economico. Il progetto è stato definito come un esempio di integrazione tra sport e sviluppo territoriale.

La differenza con la C? “La gente che vedi in tribuna. Prima, la celebrità era il macellaio del quartiere. Adesso, qualche metro sopra di me, ci sono le star di Hollywood. Manca Lady Gaga, il resto è passato di qui. Pure le hostess della società sembrano attrici”. È il segno dei tempi. Il segno degli Hartono, che sette anni fa hanno prelevato il Como dai sardi Nicastro e Felleca (“Vedrete che stavolta siete finiti in buone mani, ci dicevano i vecchi proprietari per rassicurarci”) trasformandolo in una piccola potenza calcistica e in un formidabile veicolo commerciale e di marketing. Perciò, perdonerete il tifoso medio, quello un po’ avanti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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