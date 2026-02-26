cannes 2026 park chan wook presidente della giuria

Parigi, 26 feb. - (Adnkronos) - Il regista sudcoreano Park Chan-wook sarà il presidente della giuria del Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio. L'annuncio è stato dato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno parlato di una "prima volta per il cinema coreano": Park è infatti il primo regista sudcoreano a ricoprire questo incarico. La giuria da lui presieduta sarà chiamata ad assegnare la Palma d'Oro, il riconoscimento più prestigioso del Festival, che verrà consegnato il 23 maggio. Il cineasta succede all'attrice francese Juliette Binoche, presidente della giuria nell'edizione precedente.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Park Chan-wook guiderà la giuria di Cannes 2026: è la prima volta per la CoreaSarà il regista di cult come Old Boy, Lady Vendetta e No Other Choice - Non c'è altra scelta a guidare la giuria internazionale del 79° Festival di...

No other choice di Park Chan-wook supera ogni aspettativePensavo che le grandi aspettative su No other choice di Park Chan-wook lo avrebbero reso meno interessante quando poi lo avrei visto, a prescindere...

