Cannes 2026 | Park Chan-wook è il nuovo Presidente di Giuria

Come riportato ufficialmente da Deadline, sarà il maestro sudcoreano Park Chan-wook a presiedere la giuria internazionale che assegnerà la Palma d'Oro "Park Chan-wook è un visionario che ha ridefinito i confini del cinema di genere", ha dichiarato Thierry Frémaux, delegato generale del Festival. La sua nomina segna un momento di grande prestigio per il cinema asiatico, confermando Cannes come epicentro della cinematografia globale più raffinata e audace.

