La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 vede il Sole in Toro, posizione che si è consolidata lunedì mattina. Questa presenza influirà sui temi legati alla casa, alla misura e ai piaceri semplici. Il 25 aprile rappresenta un momento di particolare rilievo, considerato come un ponte. La classifica dei dodici segni zodiacali viene aggiornata in base alle posizioni planetarie e agli aspetti cosmici di questa fase.

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 è già entrato nel vivo: il Sole è passato in Toro lunedì mattina e ha rimesso al centro parole molto italiane — casa, misura, piacere lento. Oggi, martedì, le parole diventano rapide e dirette, un ottimo momento per chiudere discorsi sospesi prima del ponte del 25 aprile, che fa da cerniera verso un finale di settimana più leggero e curioso. Una settimana che chiede radici nei primi giorni e apertura in quelli successivi, e premia chi sa tenere insieme le due cose. Firma: Artemide – Aggiornato il 21 aprile 2026 Con il Sole entrato in Toro lunedì 20 aprile, la settimana ha cambiato passo: più lento, più concreto, più attento ai gesti quotidiani.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: Sole in Toro, il ponte del 25 e la classifica dei 12 segni

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