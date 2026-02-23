L’intelligenza artificiale non sostituirà il fattore umano

Da linkiesta.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale non sostituirà il fattore umano perché le competenze e il giudizio delle persone restano insostituibili. La difficoltà di replicare l’intuito umano si evidenzia nelle operazioni di intelligence, dove analisti interpretano segnali e fonti aperte. Dieci o vent’anni fa, scrivere di Humint era più semplice rispetto a oggi, ma le sfide di distinguere informazioni affidabili rimangono. Questa realtà influisce sulle strategie di raccolta e analisi dei dati.
l8217intelligenza artificiale non sostituir224 il fattore umano
© Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale non sostituirà il fattore umano

Dieci, meglio forse vent’anni fa, sarebbe stato molto più semplice scrivere di Humint ( human intelligence ), accanto a Sigint ( signals intelligence ), Osint ( open-source intelligence ), ben note agli addetti, e non, ai lavori. Ai nostri giorni dobbiamo valutare anche Masint ( measurement and signature intelligence ), Imint ( imagery intelligence ), che precedentemente era parte della Geoint ( geospatial Intelligence ), ora disciplina a sé stante, e Set ( setting assumption), cioè definire il contesto, il parametro e gli elementi fondamentali per valutare l’informazione raccolta. Sono strumenti-discipline che aiutano a produrre una Humint altamente professionale da parte dell’operatoreoperatrice. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Intelligenza artificiale e lavoro, Boccardelli (Luiss): "Investiamo nel capitale umano"In un contesto di crescente incertezza, come sottolineato da Boccardelli della Luiss, l’attenzione si concentra sull’importanza del capitale umano.

Saro Spadaro, intelligenza artificiale e capitale umano: la nuova rotta dell’hospitality internazionaleSaro Spadaro, esperto nel settore dell’hospitality e del real estate caraibico, analizza come l’intelligenza artificiale stia trasformando il settore e valorizzando il capitale umano.

Perché l’Intelligenza Artificiale NON sostituirà il lavoro HR (Master Risorse Umane: la verità)

Video Perché l’Intelligenza Artificiale NON sostituirà il lavoro HR (Master Risorse Umane: la verità)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'illusione della conoscenza nei chatbot, che non sanno di non sapere: cosa sbagliamo nel dibattito sull'intelligenza artificiale generale; L’intelligenza artificiale non sostituisce la competenza; Il futuro dello spionaggio | L’intelligenza artificiale non sostituirà il fattore umano; Gian Maria Mossa (ad Banca Generali): l’intelligenza artificiale non sostituirà i banker.

l intelligenza artificiale nonIntelligenza artificiale, ora Big Tech avverte: «Presto non la controlleremo più, sarà autonoma»IL CASO Quando la settimana scorsa i potenti del mondo tecnologico e politico sono saliti sul palco di New Delhi, il primo ministro indiano Modi ha invitato tutti a prendersi per mano ... ilmessaggero.it

l intelligenza artificiale nonPerché l’intelligenza artificiale non basta a salvare le aziende: il rischio dei progetti al paloL’intelligenza artificiale è ovunque. Nelle presentazioni ai board, nelle demo dei fornitori, nelle licenze acquistate per non restare indietro. Eppure, dietro l’entusiasmo, molti progetti si ferman ... corriere.it