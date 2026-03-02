SAG Awards 2026 Demi Moore e Gwyneth Paltrow | due visioni sul red carpet

Sul red carpet dei SAG Awards 2026, Demi Moore e Gwyneth Paltrow sono apparse con look distinti, attirando l’attenzione dei fotografi. Demi Moore indossava un abito scuro con dettagli eleganti, mentre Gwyneth Paltrow optava per una mise più luminosa e moderna. Entrambe hanno posato per le fotocamere, catturando gli sguardi con le loro scelte di stile. La serata ha visto molte altre celebrità presentarsi in abiti raffinati e ricercati.

Il red carpet dei SAG Awards 2026 ha avuto il sapore delle grandi narrazioni di stile. Non solo abiti spettacolari, ma due ritorni costruiti come veri statement visivi: quello di Gwyneth Paltrow, lontana dalla cerimonia da ventisei anni, e quello di Demi Moore, nel pieno della sua fase fashion più audace e sperimentale. Due icone che parlano linguaggi diversi, ma che riescono entrambe a trasformare la moda in racconto. Gwyneth Paltrow e l’addio (temporaneo) al minimalismo. Per capire quanto sia potente il look scelto da Gwyneth Paltrow bisogna partire da ciò che rappresenta da sempre sul red carpet: la sacerdotessa del quiet luxury, la donna delle linee pure, dei colori neutri, delle silhouette pulite che hanno fatto scuola sin dagli anni Novanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Gwyneth Paltrow sul red carpet con un abito disegnato da lei

Nel 2026 i jeans cedono il passo a nuove silhouette, più fluide e sofisticate, come suggerito da Demi Moore e Gwyneth Paltrow

