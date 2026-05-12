Cannes 2026 Chopard svela la nuova Palma d' Oro

Durante il Festival di Cannes 2026, che si svolge fino al 23 maggio, la maison Chopard ha mostrato la nuova versione della Palma d’Oro, il riconoscimento assegnato ai migliori film della manifestazione. La presentazione è avvenuta in occasione dell’evento, che ogni anno richiama registi, attori e professionisti del cinema provenienti da tutto il mondo. La Palma d’Oro rappresenta il premio più prestigioso del festival.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In occasione del Festival di Cannes 2026, che durerà fino al 23 maggio, la maison Chopard ha presentato la nuova Palma d’Oro, il premio simbolo della manifestazione cinematografica francese. Dal 1998 gli atelier di Alta Gioielleria della casa svizzera ridisegnano e realizzano a mano il celebre trofeo utilizzando oro etico. Durante la presentazione, sono stati mostrati anche alcuni pezzi della nuova collezione ‘Miracles’, destinata al red carpet di Cannes. Tra le creazioni più spettacolari, una collana con zaffiro blu da 88 carati, una spilla a forma di fenice con smeraldi e zaffiri multicolori e una spilla a forma di carpa ricoperta di diamanti e zaffiri.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2026, Chopard svela la nuova Palma d'Oro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026, zero film italiani per la Palma d’Oro Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese.