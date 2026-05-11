Cannes 2026 la Croisette si prepara al Festival

Cannes si appresta ad accogliere la 79ª edizione del Festival del Cinema, che si terrà dal 12 al 23 maggio. La manifestazione si svolgerà nella cittadina della Costa Azzurra e prevede la proiezione di numerosi film tra i più attesi dell’anno, con eventi come le prime mondiali e le sfilate sul red carpet. La città si prepara ad un intenso periodo di incontri e spettacoli cinematografici.

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Cannes si prepara al Festival del Cinema, al via il 12 maggio fino al 23 maggio. La 79esima edizione della rassegna nella cittadina della Costa Azzurra ospiterà alcuni dei film più attesi dell’anno, in un susseguirsi di red carpet e prime mondiali di grande richiamo. Si parte martedì con ‘La Vénus électrique’ di Pierre Salvadori, film d’apertura fuori concorso del Festival, che in questa edizione non vede film italiani in concorso. Le nuove pellicole del regista polacco Pawe? Pawlikowski, dello scrittore e regista giapponese Ryusuke Hamaguchi e dello spagnolo Pedro Almodóvar saranno presentati in anteprima sulla Croisette, dove quest’anno gli studi di Hollywood sono poco presenti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2026, la Croisette si prepara al Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Festival di Cannes 2026, quando inizia e le star sulla Croisette, da Demi Moore in giuria a Monica Bellucci Cannes 2026: il TorinoFilmLab conquista la Croisette con 4 anteprimeIl TorinoFilmLab si prepara a dominare la scena cinematografica internazionale con quattro anteprime mondiali previste per la 79ª edizione del... Argomenti più discussi: Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospiti; Festival di Cannes 2026: dove vedere le star (davvero) sulla Croisette; Cosa dobbiamo aspettarci da Cannes 2026. Cinecittà sulla Croisette di #Cannes2026 con ‘Roma elastica’ di Bertrand Mandico, #ShotAtCinecittà, e ‘Vittorio De Sica – La vita in scena’ di Francesco Zippel, co-prodotto da #LuceCinecittà. Leggi la news e le dichiarazioni dell'AD Manuela Cacciamani: cine x.com Consigli per guidare attraverso Cannes durante il festival del cinema reddit Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospitiDal 12 al 23 maggio 2026, la Croisette torna a essere il centro assoluto del cinema mondiale con la 79ª edizione del Festival di Cannes, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e osservati de ... tg24.sky.it