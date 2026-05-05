annunciata la giuria della 79esima edizione di cannes presieduta da park chan wook

È stata comunicata la composizione della giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio. La commissione è formata da nove membri, con il regista asiatico scelto come presidente. La giuria avrà il compito di assegnare la Palma d’oro alla fine della manifestazione. La selezione dei giudici include professionisti di diversi settori del cinema.

Se quest’edizione di Cannes si preannuncia stellare è anche grazie ai volti della giuria. Sono stati infatti annunciati i nove componenti della giuria, presieduta dal regista Park Chan-wook, che assegnerà la Palma d’oro della 79ma edizione, in programma dal 12 al 23 maggio. Si spiegano le vele di Cannes. Il Festival di Cannes ha annunciato la composizione della giuria internazionale della 79ma edizione, che sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano Park Chan-wook. Accanto a lui siederanno l’attrice e produttrice statunitense Demi Moore, l’attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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