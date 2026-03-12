Gestione illecita dei rifiuti | maxi sequestro in un' azienda imprenditrice nei guai

Durante un'operazione nazionale chiamata “Oro Rosso”, gli agenti della Polfer di Brescia hanno eseguito un’ispezione in un’azienda di recupero e smaltimento rifiuti a Torbole Casaglia. La verifica ha portato al sequestro di una grande quantità di rifiuti gestiti senza le autorizzazioni necessarie. Un’imprenditrice associata all’azienda è stata posta sotto indagine per gestione illecita dei rifiuti.

Ispezione congiunta di Polfer e Arpa in un impianto di Torbole Casaglia: trovati stoccaggi non autorizzati, emissioni irregolari e oltre 300 tonnellate di rifiuti plastici Durante il controllo sono emerse diverse irregolarità riconducibili ai reati in materia di gestione dei rifiuti. All’interno della struttura, infatti, è stato individuato uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti complessi, oltre alla emissione di fumi in atmosfera attraverso un camino privo di autorizzazione, collegato a un macchinario presente nell’impianto. Alla luce delle anomalie riscontrate, la Polfer ha richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Arpa di Brescia, che ha partecipato a una successiva ispezione congiunta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Ricettazione e gestione illecita di rifiuti a Comiso, scoperta officina abusiva: due uomini nei guaiDue uomini sono stati denunciati per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina...

Ospedaletto d’Alpinolo: imprenditore denunciato per gestione illecita di rifiuti in azienda vinicolaInoltre, dall’analisi documentale, risultava l’assenza dell’autorizzazione agli scarichi dei reflui industriali prodotti dal ciclo di lavorazione.

Tutti gli aggiornamenti su Gestione illecita

Temi più discussi: Vecchiano, sacchi di rifiuti gettati nel canale e gestione abusiva di carcasse di auto: furbetti nella rete dei controlli; Pabillonis, spunta una maxi discarica abusiva: 45enne denunciato per gestione illecita di rifiuti; Blitz nell’impianto di stoccaggio rifiuti: gestione illecita e norme antincendio violate, denunciato l'amministratore; Solofra, gestione illecita rifiuti speciali pericolosi: denunciato titolare di attività.

Gestione illecita dei rifiuti: maxi sequestro in un'azienda, imprenditrice nei guaiNell’ambito dell’operazione nazionale Oro Rosso, la campagna di controlli mirata a contrastare i furti di rame ai danni delle infrastrutture ferroviarie, gli agenti della Polfer di Brescia hanno ... bresciatoday.it

Gestione illecita di rifiuti, operazione in un impianto di TorbolePolizia, Polfer e Arpa hanno sequestrato 50 metri cubi di materiale e 325mila chilogrammi di scarto stipato in big-bags e cassoni. Denunciato il gestore ... giornaledibrescia.it

Con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica, e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi i carabinieri hanno denunciato 5 uomini e 2 donne di età compresa fra i 56 ed i 26 anni, tutti residenti in un campo nomadi comunale a Correggio. facebook

Abbandono e gestione illecita di rifiuti nell'Anconetano, 12 denunce in due mesi. Oltre 300 le tonnellate scoperte. Fenomeni in crescita rispetto al 2025 #ANSA x.com