Cancro al seno Le nuove cure e la prevenzione

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cancro al seno rappresenta una delle forme più comuni di tumore tra le donne. Recenti dati indicano che la percentuale di guarigione per il cancro mammario metastatico è arrivata al 90 per cento. Tuttavia, è stato osservato un aumento dei casi tra le donne giovani. Le nuove terapie e le strategie di prevenzione sono al centro dell'attenzione nella ricerca medica.

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Dal cancro mammario metastatico si guarisce al 90% ma la patologia si presenta sempre più frequentemente tra le donne giovani. Sono i risultati emersi durante il congresso multidisciplinare promosso dalla Casa di cura San Rossore e dalla San Rossore Academy: gli specialisti hanno evidenziato la necessità di abbassare l’età del protocollo di screening a tutte le donne dai 45 anni, ma è altrettanto necessario aumentare la percentuale di adesione (ad ora circa il 50% delle donne a rischio non lo fa) perché solo la diagnosi precoce fa la differenza nella guarigione. "Sulle donne giovani - ha osservato l’oncologo veneto Pierfranco Conte - è...🔗 Leggi su Lanazione.it

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