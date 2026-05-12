Cancro al seno Le nuove cure e la prevenzione
Il cancro al seno rappresenta una delle forme più comuni di tumore tra le donne. Recenti dati indicano che la percentuale di guarigione per il cancro mammario metastatico è arrivata al 90 per cento. Tuttavia, è stato osservato un aumento dei casi tra le donne giovani. Le nuove terapie e le strategie di prevenzione sono al centro dell'attenzione nella ricerca medica.
Dal cancro mammario metastatico si guarisce al 90% ma la patologia si presenta sempre più frequentemente tra le donne giovani. Sono i risultati emersi durante il congresso multidisciplinare promosso dalla Casa di cura San Rossore e dalla San Rossore Academy: gli specialisti hanno evidenziato la necessità di abbassare l’età del protocollo di screening a tutte le donne dai 45 anni, ma è altrettanto necessario aumentare la percentuale di adesione (ad ora circa il 50% delle donne a rischio non lo fa) perché solo la diagnosi precoce fa la differenza nella guarigione. "Sulle donne giovani - ha osservato l’oncologo veneto Pierfranco Conte - è...🔗 Leggi su Lanazione.it
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