Cancro al seno Le nuove cure e la prevenzione

Il cancro al seno rappresenta una delle forme più comuni di tumore tra le donne. Recenti dati indicano che la percentuale di guarigione per il cancro mammario metastatico è arrivata al 90 per cento. Tuttavia, è stato osservato un aumento dei casi tra le donne giovani. Le nuove terapie e le strategie di prevenzione sono al centro dell'attenzione nella ricerca medica.

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