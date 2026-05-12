Cancelo recordman | vinti 4 dei maggiori 5 campionati europei

Il 12 maggio 2026, con la vittoria in Liga, Joao Cancelo ha stabilito un record diventando il primo calciatore a conquistare quattro dei cinque principali campionati europei. Ha vinto in Premier League, Serie A, Bundesliga e appunto in Liga. Questa conquista lo colloca in una posizione unica nella storia del calcio internazionale.

Barcellona, 12 maggio 2026 – Joao Cancelo entra di diritto nella storia: con la vittoria della Liga con il Barcellona, è diventato il primo giocatore ad aver vinto 4 dei maggiori 5 campionati europei: Liga, Premier League, Serie A e Bundesliga. In Italia ha vinto con la Juventus, nella stagione 2018-19: il portoghese era reduce dall'ottima annata all'Inter, in prestito dal Valencia, squadra proprietaria del suo cartellino. La Vecchia Signora aveva deciso di acquistarlo l'estate successiva per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Con la maglia bianconera, 34 presenze totali condite da 1 gol e 9 assist e, oltre il campionato, anche la vittoria della Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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