Marie-Louise Eta, alla guida di una squadra di alto livello nei campionati europei, viene descritta come la prima allenatrice a raggiungere questa posizione in Europa. A 34 anni, ha attirato l’attenzione di molte persone nel mondo del calcio, che ne parlano per il suo ruolo e le sue capacità. L’interesse nei suoi confronti si estende anche oltre i confini nazionali, con alcuni che auspicano in un futuro più aperto per le donne nel settore.

Tutta la Germania parla di lei. Marie-Louise Eta, nata Bagehorn, però è ora conosciuta in tutta Europa. È lei la prima donna ad allenare una squadra dei cinque campionati più importanti del nostro continente. La sua nomina ha quindi fatto scalpore. "Capisco che il fatto che io sia la prima allenatrice donna tenga banco, ma per me l'importante è il calcio - ha detto nella conferenza di presentazione -. Sono convinta sia fondamentale la collaborazione. Mi piace stare con la gente, avere successo. Per me conta che sabato ci sia la partita col Wolfsburg, nella quale dobbiamo fare bene". E spera: "Sarebbe bello se si aprissero strade e...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marie-Louise Eta, la prima allenatrice dei top campionati europei: "Mai mettersi limiti, conta solo il merito"

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