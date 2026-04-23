Gran parte dei 190mila euro sono finanziamenti vinti con bandi vinti non soldi buttati

Un consigliere si è espresso riguardo a un finanziamento di 190mila euro, affermando che gran parte di questa cifra deriva da bandi vinti e non rappresenta denaro sprecato. Nel frattempo, si critica il comportamento di un altro consigliere, che continua a sollevare polemiche senza aver consultato i documenti ufficiali o approfondito i dettagli relativi ai fondi ottenuti.

«È curioso – ma fino a un certo punto – vedere come il consigliere Luca Zandonella continui a costruire polemiche senza conoscere, o senza voler leggere, i documenti. Perché qui il punto è semplice: prima di parlare di “sprechi” bisognerebbe avere l’onestà di spiegare ai piacentini di cosa si sta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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