Le forze dell'ordine stanno indagando su un duplice omicidio avvenuto a Pietracatella, un piccolo paese in provincia di Campobasso, dove una madre e sua figlia sono state trovate morte probabilmente a causa di avvelenamento. Due donne sono state identificate come sospettate e si stanno concentrando su una pista che coinvolge questioni familiari. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le modalità e le responsabilità dell’accaduto.

L’attenzione degli inquirenti è concentrata su quattro persone, tutte appartenenti alla stessa cerchia familiare. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i sospetti si concentrerebbero in particolare su due donne, legate da un rapporto di stretta parentela. A indirizzare gli investigatori sarebbero alcune contraddizioni emerse durante le audizioni, ma soprattutto omissioni e incongruenze nella ricostruzione degli ultimi due giorni trascorsi dalla famiglia prima della tragedia. Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo, ma secondo ambienti investigativi “il cerchio si sta stringendo”. Resta confermata anche l’ipotesi che la ricina possa essere stata prodotta artigianalmente, secondo pratiche conosciute in ambito agricolo per preparati idonei a tenere lontani animali dannosi per orti e coltivazioni.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: sospettate due donne, privilegiata pista familiare

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Campobasso, madre e figlia morte dopo cena in famiglia - 1mattina News 29/12/2025

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