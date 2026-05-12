Campobasso | il Consiglio approva la mozione per la Culla per la Vita

Il Consiglio regionale ha approvato una mozione per l’istituzione di una Culla per la Vita nel territorio. Attualmente, il Molise è tra le poche regioni senza questo servizio. La decisione potrebbe incidere sulla gestione dei punti nascita, considerando le modalità di assistenza e sicurezza offerte alle madri e ai neonati. Restano da capire quali saranno i passaggi successivi per l’attuazione della proposta.

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? Punti chiave Perché il Molise è tra le regioni prive di questo presidio?. Come influirà questa decisione sulla gestione dei punti nascita regionali?. Chi dovrà garantire l'effettiva installazione del dispositivo nel territorio?. Quali basi giuridiche costituzionali giustificano questa richiesta d'urgenza?.? In Breve Votazione con 11 favorevoli e 8 contrari tra i gruppi politici in aula.. La consigliera Stefania Di Claudio propone l'interlocuzione con l'Asrem per l'installazione.. Il Molise si unisce a Calabria, Sardegna e Friuli tra regioni senza culle.. La proposta richiama gli articoli 2 e 31 della Costituzione e legge 132014.. Il Consiglio Comunale di Campobasso ha approvato 11 voti favorevoli contro 8 contrari la mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia per l’installazione di una Culla per la Vita nel territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: il Consiglio approva la mozione per la Culla per la Vita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Nessuna piazza intitolata a Gentile e Almirante", il Consiglio comunale approva la mozioneNessuna piazza o via fiorentina verrà intitolata a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. San Giovanni, il Consiglio comunale approva una mozione per la tutela del Punto nascita della GrucciaArezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare... Si parla di: Una culla per la vita, approvata la mozione di FdI al Comune di Campobasso; Punto Nascita, Isernia pronta al ricorso: mandato affidato all’unanimità a Castrataro. Campobasso, il consiglio comunale approva il rendiconto di gestionePer l'amministrazione Forte il voto sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025 rappresentava un passaggio delicato. Il documento è stato approvato dal consiglio comunale con 14 voti ... rainews.it