Nessuna piazza intitolata a Gentile e Almirante il Consiglio comunale approva la mozione

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione proposta da Sinistra Progetto Comune, che stabilisce che nessuna piazza o via nella città verrà intitolata a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri, mercoledì 8 aprile. La mozione riguarda esclusivamente le vie e le piazze della città di Firenze, senza coinvolgere altri livelli amministrativi.

Nessuna piazza o via fiorentina verrà intitolata a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. È la mozione approvata in Consiglio comunale, nel corso della seduta di ieri mercoledì 8 aprile, e proposta da Sinistra Progetto Comune. Il tema della mozione è quello di “rigettare qualsiasi proposta di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it San Giovanni, il Consiglio comunale approva una mozione per la tutela del Punto nascita della GrucciaArezzo, 06 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta a portare... Consiglio comunale approva delibere risarcimento danni, variazioni di bilancio e mozioneL’Aula ha dato il via libera all’unanimità alla variazione al bilancio di previsione 2026-2028 per un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto... Si parla di: Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. A Firenze una piazza intitolata a Guccio GucciA Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci ... msn.com Piazza intitolata a Oriana Fallaci: Ha saputo vedere lontanoL’Amministrazione continua a riscrivere la toponomastica cinisellese. Come già fatto nella vicina Sesto San Giovanni, in questi anni sono state diverse le intitolazioni che hanno acceso il dibattito, ... ilgiorno.it