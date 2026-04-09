Nessuna piazza intitolata a Gentile e Almirante il Consiglio comunale approva la mozione

Da firenzetoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione proposta da Sinistra Progetto Comune, che stabilisce che nessuna piazza o via nella città verrà intitolata a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri, mercoledì 8 aprile. La mozione riguarda esclusivamente le vie e le piazze della città di Firenze, senza coinvolgere altri livelli amministrativi.

Nessuna piazza o via fiorentina verrà intitolata a Giovanni Gentile e Giorgio Almirante. È la mozione approvata in Consiglio comunale, nel corso della seduta di ieri mercoledì 8 aprile, e proposta da Sinistra Progetto Comune. Il tema della mozione è quello di “rigettare qualsiasi proposta di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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