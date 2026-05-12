Campo Volpe lavori nel vivo | ruspe in azione per l' abbattimento del Palatulimieri

Nell’area del Campo Volpe, le ruspe sono tornate a lavorare per l’abbattimento del “Palatulimieri”. I lavori sono in corso da alcuni giorni e riguardano la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Questo spazio sarà utilizzato dalla squadra di calcio locale mentre si svolgono i lavori di riqualificazione dello stadio Arechi. La presenza delle macchine da lavoro è visibile lungo tutto il sito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui