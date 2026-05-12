Campo Volpe lavori nel vivo | ruspe in azione per l' abbattimento del Palatulimieri
Nell’area del Campo Volpe, le ruspe sono tornate a lavorare per l’abbattimento del “Palatulimieri”. I lavori sono in corso da alcuni giorni e riguardano la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Questo spazio sarà utilizzato dalla squadra di calcio locale mentre si svolgono i lavori di riqualificazione dello stadio Arechi. La presenza delle macchine da lavoro è visibile lungo tutto il sito.
Proseguono i lavori nell’area del Campo Volpe, dove le ruspe sono tornate operative per accelerare la realizzazione del nuovo impianto che ospiterà la Salernitana durante gli interventi di riqualificazione dello stadio Arechi.Il cantiere Dopo una prima fase avviata tra marzo e aprile.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Coyote o Volpe? reddit
campo bene con un lavoro normale, soddisfo tutti i miei bisogni, non ho desideri di ricchezza (da piccolo ho vissuto a di mio zio, uno dei più grandi agricoltori del Nord Italia, roba da villa con piscina ed elicottero privato… #garlasco x.com