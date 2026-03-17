Le ruspe sono arrivate in via del Casalino, provocando la reazione dei residenti che si oppongono alla costruzione di una nuova antenna per la telefonia cellulare a Tassignano. I cittadini si sono subito confrontati con i lavori di scavo, manifestando chiaramente il loro disappunto verso il progetto. La disputa riguarda quindi la presenza di questa infrastruttura nella zona residenziale.

Rumore di ruspe a Tassignano e i cittadini si mettono subito sul piede di guerra contro la realizzazione della nuova antenna della telefonia cellullare. Ormai da tempo i residenti di via del Casalino hanno dato vita alle loro rimostranze, contro il nuovo impianto che viene a spuntare proprio in mezzo alle case, coinvolgendo anche il Comune di Capannori. La nuova antenna, infatti, sarà appena a 2 o 3 metri dal confine di alcune abitazioni attigue e comunque sarà innalzata in un’area fortemente antropizzata. La quiete di Tassignano è stata rotta in queste ore dal rumore delle ruspe che si sono messe proprio al lavoro in via Casalino, all’altezza del civico 42, dando il via ufficialmente ai lavori per l’installazione della nuova stazione radio base per la telefonia mobile tanto avversata dai residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruspe in azione in via del Casalino. Levata di scudi dei residenti: "Non vogliamo la nuova antenna"

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