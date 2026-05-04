Ostia ruspe in azione per rimuovere gli abusi del Village | lo stabilimento è tra quelli appena dati in concessione

Nella mattinata del 4 maggio, un’escavatrice dei vigili del fuoco è intervenuta al civico 197 del lungomare Paolo Toscanelli, nel quartiere Ostia, per rimuovere alcune strutture abusive. Lo stabilimento, recentemente affidato in concessione, si trova tra quelli soggetti a intervento. Le ruspe sono entrate in azione per eliminare le costruzioni non autorizzate presenti nell’area.

Un’escavatrice dei vigili del fuoco è entrata in azione, nella mattinata del 4 maggio, al civico 197 del lungomare Paolo Toscanelli: la sede del “Village”.Gli abusi da demolireL’impianto, lo scorso febbraio, era stato sgomberato e bonificato, attraverso una serie di demolizioni che, evidentemente.🔗 Leggi su Romatoday.it

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