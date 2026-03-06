Paralimpiadi l' Arena di Verona torna al centro del mondo | apertura dei Giochi tra sport e tensioni diplomatiche

Stasera l’Arena di Verona ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, con inizio alle 20. L’evento segna il ritorno dell’iconico luogo nel palcoscenico globale, mentre alla vigilia si sono registrate tensioni diplomatiche legate alla manifestazione. La cerimonia vedrà la partecipazione di atleti e rappresentanti di numerosi paesi, sottolineando l’importanza dell’evento sportivo.

Stasera la cerimonia inaugurale con 655 atleti da tutto il mondo: attesi anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. Il governatore veneto Stefani: «Tutti hanno già vinto la loro medaglia d’oro nella vita». Assenze annunciate di diversi paesi per la presenza di atleti russi e bielorussi L’Arena di Verona torna al centro della scena internazionale con la cerimonia inaugurale dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, in programma questa sera, venerdì 6 marzo, a partire dalle 20. L’anfiteatro scaligero ospita l’avvio ufficiale di due settimane di competizioni che vedranno confrontarsi 655 atleti provenienti da tutto il mondo in 79 gare suddivise in sei discipline. 🔗 Leggi su Veronasera.it

