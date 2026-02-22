Olimpiadi Milano-Cortina oggi alle 20 cerimonia di chiusura dei Giochi all' Arena di Verona | tra gli ospiti Roberto Bolle e Achille Lauro

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina si svolge questa sera alle 20 all’Arena di Verona, con la partecipazione di Roberto Bolle e Achille Lauro. L’evento, definito “qualcosa di mai visto”, coinvolge migliaia di spettatori e presenta uno spettacolo unico nel suo genere. La scelta di Verona come sede sottolinea l’importanza dell’evento per il territorio. Numerosi fan attendono con entusiasmo l’inizio della festa finale dei Giochi.

"Qualcosa di mai visto": è stata definita così la cerimonia di chiusura che si terrà a Verona questa sera. Sarà un saluto al mondo in nome della tradizione, della cultura, della musica e dell'arte italiane. L'evento chiude settimane che hanno visto gli atleti italiani brillare, e lascia il posto all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: da Achille Lauro e Roberto Bolle ai Major Lazer, è tempo di spegnere il braciereLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà forma questa sera all’Arena di Verona, dopo che le competizioni si sono concluse.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 22 febbraio; Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orari; Olimpiadi, il programma di sabato 21 febbraio; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 30Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera la Cerimonia di chiusura. Bonfiglio: «È stata un’Italia da 30 e lode» x.com

L'Italia è attualmente quarta nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 pur avendo conquistato un numero di medaglie (30) superiore all'Olanda (3ª, a quota 20). Il motivo - facebook.com facebook